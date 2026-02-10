Actualizaron el radar de Pehuajó y refuerzan el control aéreo en el centro de la provincia de Buenos Aires

La modernización del radar secundario ubicado en Pehuajó fortalece la vigilancia y la gestión del tránsito aéreo en una región estratégica del país. La actualización forma parte del Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea y mejora de manera directa la cobertura en el centro-oeste bonaerense.

Por su ubicación geográfica, el radar de Pehuajó cumple un rol clave en el control del espacio aéreo sobre una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. Tras su puesta en servicio, el sistema aporta en tiempo real una mayor cantidad de datos a los Centros de Control de Área de Ezeiza y Mendoza, optimizando la administración del tránsito aéreo y permitiendo una gestión más eficiente de las operaciones.

Incorporación de tecnología de última generación

Los trabajos incluyeron la renovación integral de los principales componentes electrónicos del radar y la incorporación de tecnologías como Modo S y ADS-B. Estas herramientas permiten obtener información más precisa y detallada sobre las aeronaves en vuelo, mejorando la calidad del servicio y reforzando la seguridad operacional en la región.

Además, la modernización posibilita el manejo de un mayor volumen de vuelos, con impacto directo en la planificación y el desarrollo de las operaciones aéreas que atraviesan el centro del país.

Obras complementarias en la infraestructura

La actualización también contempló una readecuación integral de las infraestructuras asociadas al radar. Se realizaron tareas de reacondicionamiento de casetas, modernización de los sistemas de balizamiento, renovación de portones de seguridad y cercos perimetrales, entre otros trabajos destinados a proteger y optimizar el funcionamiento del sistema.

Parte de un plan nacional

La puesta en valor del radar de Pehuajó se suma a otras modernizaciones realizadas en el marco del plan que impulsa la Empresa Argentina de Navegación Aérea, que prevé la renovación progresiva de 22 radares en todo el territorio nacional.

En los últimos meses se concretaron trabajos similares en los radares de La Rioja, San Luis, Bariloche, Bahía Blanca, Quilmes, Santa Rosa y Posadas, desarrollados por INVAP, además del radar de Paraná y la incorporación de un nuevo sistema en el aeropuerto de Ezeiza.

Este avance refuerza la infraestructura tecnológica vinculada a la navegación aérea y consolida el rol estratégico de la región en el sistema de control del espacio aéreo argentino.