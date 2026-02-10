El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se frena el paro de colectivos anunciado por la UTA

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte del interior del país, lo que deja sin efecto el paro de colectivos que el gremio había anunciado para este martes 11 de febrero.

La medida fue dispuesta a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y tendrá una vigencia de 15 días. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y continuar las instancias de diálogo.

Desde el Gobierno nacional se intimó a la UTA y, por su intermedio, a los trabajadores representados por el sindicato, a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país. Además, se estableció que no podrán implementarse nuevas medidas mientras dure la conciliación.

La resolución alcanza al conflicto salarial entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que agrupa a las empresas del sector en las provincias. El dictado de la conciliación se produjo luego de que el gremio manifestara su intención de avanzar con un paro y tras un pedido formal presentado por la parte empresaria.

El Ministerio de Capital Humano convocó a las partes a continuar con las negociaciones en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos salariales y garantice el normal funcionamiento de un servicio considerado esencial.

De esta manera, durante el período de conciliación obligatoria, el servicio de colectivos en el interior del país deberá prestarse con normalidad, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios.

El comunicado de Capital Humano

Desde el Ministerio de Capital Humano se difundió un comunicado oficial en el que se intimó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor a dejar sin efecto cualquier medida de fuerza.

En el texto, la cartera nacional señaló que “se intima al sindicato UTA, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país”.

Asimismo, el Gobierno nacional remarcó que la medida no solo alcanza a la protesta anunciada para este martes, sino también a cualquier otra acción similar mientras se extienda el proceso de negociación. En ese sentido, se indicó que la UTA deberá “abstenerse de implementar nuevas medidas de ese tipo durante el período de conciliación”, el cual fue fijado por un plazo de 15 días.

Por otra parte, el comunicado oficial hizo hincapié en la continuidad de las instancias de diálogo entre las partes involucradas en el conflicto. Según se informó, el Ministerio convocó a sindicatos y empresarios a “continuar con las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo”, con el objetivo de destrabar el conflicto salarial.

En relación con el alcance de la negociación, desde Capital Humano se subrayó que el propósito es arribar a un acuerdo que permita equilibrar los reclamos gremiales con la prestación del servicio. En ese sentido, se destacó la necesidad de “alcanzar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento de un servicio esencial para los ciudadanos”.

Finalmente, el Ministerio reafirmó su posición institucional frente al conflicto y remarcó el rol del Estado en este tipo de situaciones. En el cierre del comunicado, se sostuvo que la cartera nacional “reafirma su compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva, en resguardo de la continuidad de los servicios esenciales y la protección del interés público en todo el país”.