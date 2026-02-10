Investigan a un olavarriense por un hurto en un campo de Rauch

Se realizaron allanamientos en nuestra ciudad. Importante y efectivo despliegue de la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Olavarría. Los detalles.

Un hombre domiciliado en la ciudad de Olavarría es investigado por un hurto cometido en un establecimiento rural del partido de Rauch, hecho que, en principio, fue esclarecido tras una investigación encabezada por el Comando de Prevención Rural (CPR) Rauch dependiente de la Coordinacion de Zona de Seguridad Rural de nuestra ciudad.

La denuncia fue radicada el pasado 6 de febrero por el Sr. Roque Arturo Volzone, de 37 años, propietario del establecimiento rural “El Estribo de San Juan”, ubicado sobre la Ruta Provincial 30, a unos 13 kilómetros de la planta urbana de Rauch.

Según se informó, el damnificado constató que entre las 22 horas del 3 de febrero y las 8 horas del 6 de febrero, autores ignorados sustrajeron sin ejercer violencia una motosierra marca Stihl, de color naranja y 52 cc, y un tractor corta césped marca MTD, de color rojo y negro, desde un galpón lindante a la vivienda.

Allanamiento en Olavarría y recuperación de los elementos

De manera oficial se indicó que a partir de averiguaciones y del análisis de registros fílmicos del sistema de Monitoreo, personal del GTO del CPR Rauch junto con otras dependencias policiales, se logró identificar al presunto autor del hecho, un hombre domiciliado en Olavarría.

De acuerdo a la investigación, para la comisión del hurto se habría utilizado una camioneta Ford Ranger perteneciente a un comercio de neumáticos de la ciudad de Olavarría, donde el sindicado se desempeña como empleado.

Con esos elementos, el personal policial se constituyó en Olavarría, donde se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del investigado.

En el lugar se halló la totalidad de los elementos sustraídos.

Los elementos recuperados fueron exhibidos al denunciante, quien los reconoció, y posteriormente se procedió a su restitución definitiva.