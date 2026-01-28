Causaba disturbios e intentó agredir a la Policía: terminó detenido

Personal del Comando de Patrulla Olavarría detuvo a un hombre de 46 años en la zona de Maipú al 3300, luego de que fuera hallado en la vía pública en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios e incitando a pelear a las personas presentes.

Al momento de su identificación, se constató que llevaba entre sus prendas un arma blanca, tratándose de un cuchillo. Además, el aprehendido intentó agredir al personal actuante.

El hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, quedando a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría. La causa fue caratulada como infracción a los artículos 42, 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73.