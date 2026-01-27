Fuerte cuestionamiento al Presidente del Foro de la Intendentes de la UCR y una posible licitación con «sobreprecios»

Fallo del Tribunal de Cuentas.

Aunque aprobó formalmente la Rendición de Cuentas 2024 de la Municipalidad de Rauch, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dejó asentado un cuadro de irregularidades estructurales, incumplimientos legales reiterados y falencias administrativas que derivaron en sanciones directas al intendente Maximiliano Suescun, actual presidente del Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical.

El fallo, dictado en el expediente 4-097.0-2024, reconstruye un ejercicio marcado por desórdenes presupuestarios, licitaciones fuera de norma, diferencias contables no justificadas y un manejo deficiente de fondos públicos, muchos de ellos ya observados en años anteriores y no corregidos por el Ejecutivo municipal.

Presupuesto aprobado fuera de plazo y sin respaldo legal

Uno de los puntos más relevantes del dictamen es la violación de los plazos legales en la elevación y aprobación del Presupuesto 2024. El Tribunal determinó que el Departamento Ejecutivo, encabezado por Suescun, presentó el proyecto fuera del término autorizado, incumpliendo la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El presupuesto fue elevado recién el 9 de mayo de 2024, cuando el plazo máximo vencía el 30 de abril, y terminó siendo aprobado por ordenanza el 30 de julio, con varios meses de retraso. El Tribunal rechazó los argumentos del intendente, que intentó justificar la demora en una supuesta “situación excepcional”, y ratificó la observación por infracción expresa a la normativa vigente.

Ejecución sin prórroga formal y cajas chicas irregulares

El fallo también expone que el municipio ejecutó durante más de siete meses el presupuesto del ejercicio anterior sin dictar el acto administrativo que habilitara su prórroga, una omisión considerada grave y atribuida tanto al intendente como al secretario de Hacienda, Juan Manuel Arbel.

En paralelo, el Tribunal confirmó la ausencia de fianzas legales para responsables de cajas chicas municipales, entre ellas una asignada al Hogar Convivencial Municipal. Ni los responsables directos ni las autoridades políticas presentaron descargos, por lo que la observación quedó firme.

Diferencias entre Tesorería y bancos

Otra de las irregularidades señaladas es la existencia de diferencias entre los saldos informados por la Municipalidad y los registros bancarios reales al cierre del ejercicio. Las inconsistencias alcanzaron a cuentas de libre disponibilidad, fondos afectados y cuentas de terceros.

Si bien desde el área contable se intentó justificar los desfasajes en retenciones no depositadas al IOMA y al IPS, el Tribunal consideró insuficientes las explicaciones y ratificó el incumplimiento, subrayando que se trata de una reiteración de observaciones ya formuladas en ejercicios anteriores.

Una licitación clave, fuera de la ley

El episodio más delicado del fallo está vinculado a la licitación privada 13/2024, destinada a la compra de 20 mil litros de gas oil para servicios urbanos. La contratación fue adjudicada a la firma Megagro SRL por 21 millones de pesos, pese a que su oferta superaba en más del 5% a la propuesta más económica.

El Tribunal fue terminante: no existió justificación técnica ni económica que habilitara apartarse de la oferta más conveniente, lo que convierte la adjudicación en ilegal, según lo establece el artículo 156 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ni el intendente ni la jefa de Compras, Celia Elena Carberol, presentaron explicaciones, lo que consolidó el reparo.

Este hecho fue uno de los fundamentos centrales para la multa aplicada a Suescun, al tratarse de una contratación relevante ejecutada bajo su máxima responsabilidad política y administrativa.

Errores contables y desorden en la deuda municipal

El Tribunal también detectó deficiencias en la registración contable, particularmente en el tratamiento de la deuda flotante, en la incorporación de fondos del ejercicio anterior y en los aportes al Instituto de Previsión Social. Se verificaron partidas insuficientes, diferencias entre inventarios y balances y desajustes entre el presupuesto municipal y el del Hospital Eustoquio Díaz Vélez.

Multas y amonestaciones al núcleo del gobierno local

Como consecuencia de este conjunto de irregularidades, el Tribunal de Cuentas aplicó sanciones en el marco del artículo 16 de la ley 10.869. El intendente Maximiliano Suescun fue multado con 280 mil pesos, mientras que varios funcionarios clave recibieron amonestaciones y llamados de atención.

Además de Suescun, fueron alcanzados por el fallo el presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Javier Palazzo; el secretario de Hacienda, Juan Manuel Arbel; la contadora municipal, María Delfina Lasala; la tesorera María Mercedes de Berecibar; la jefa de Compras, Celia Elena Carberol; y otros responsables de áreas estratégicas.

Un fallo que trasciende lo contable

Aunque la Rendición de Cuentas 2024 fue aprobada en términos formales, el dictamen del Tribunal deja en evidencia una gestión económica con falencias sistemáticas, que derivaron en sanciones concretas y advertencias severas.

El impacto político del fallo no es menor: Suescun no solo es el intendente de Rauch, sino también el presidente del Foro de Intendentes de la UCR, un rol de referencia dentro del radicalismo bonaerense. En ese contexto, las observaciones del Tribunal de Cuentas proyectan sus efectos más allá del plano administrativo y reabren el debate sobre la responsabilidad política en el manejo de los recursos públicos.