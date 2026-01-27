Olavarrienses en una reunión de la UCAL con la nueva embajadora del Líbano

A pocos días de asumir sus funciones diplomáticas en la Argentina, la nueva embajadora del Líbano, Sonia Abou-Azar, recibió este martes a autoridades de la UCAL en la sede de la representación diplomática.

Durante el encuentro, la embajadora mantuvo un diálogo con el presidente nacional Fernando Bugosen, el secretario nacional y presidente de la filial Buenos Aires Said Chaya, y la responsable nacional de la Comisión de Educación y Cultura y vicepresidenta primera de la filial Olavarría, Marcela Guerci Nedir.

En la reunión se abordaron los proyectos que desarrolla la UCAL como organización representativa de la diáspora libanesa en el país y se analizaron posibles áreas de cooperación con la Embajada, a partir de la creciente presencia e incidencia federal de la entidad.