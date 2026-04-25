María Liliana Schwindt acompañó la asunción de Kicillof en el PJ bonaerense y llamó a “construir esperanza”

La concejala olavarriense María Liliana Schwindt se expresó tras participar de la asunción de Axel Kicillof al frente del Partido Justicialista bonaerense y enmarcó el nuevo proceso partidario en la necesidad de reorganizar al peronismo frente al escenario político y económico nacional.

A través de sus redes sociales, Schwindt señaló que acompañó la asunción del gobernador bonaerense y planteó que el espacio tiene por delante una tarea de reconstrucción política y social.

“Mientras el pueblo sufre las políticas del gobierno de Javier Milei, tenemos una tarea urgente: construir esperanza y ponerle un freno a este modelo que lastima a las mayorías”, expresó.

En ese marco, adelantó que se impulsará una campaña de afiliación y espacios de formación política abiertos a la participación.

“Vamos a estar lanzando una campaña de afiliación y una capacitación abierta a todos y todas, porque la reconstrucción también se hace formando y sumando”, sostuvo.

Las declaraciones se dieron en el marco de la asunción de Kicillof como presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, un movimiento que comenzó a generar repercusiones dentro del peronismo bonaerense.

Schwindt también dejó un mensaje de respaldo al proceso partidario que se abre en esta nueva etapa. “El peronismo está de pie y en marcha”, afirmó.