Programa “Olavarría en Verano”: Conocé la agenda de la semana

El Municipio de Olavarría invita a disfrutar de las propuestas del programa municipal “Olavarría en Verano”, que ofrece actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas durante todo el receso estival, con acceso libre y gratuito. El cronograma completo se encuentra disponible en www.olavarria.gov.ar.

A continuación, las actividades previstas desde el miércoles 28 de enero hasta el domingo 1° de febrero:

Miércoles 28 de enero

8 horas. Taller de Marroquinería. Escuela de Orfebrería (Bolívar 3332). Desde 14 años, con inscripción.

9:30 a 11:30 horas. Taller de Poesía y Narrativa. Centro Cultural San José. Jóvenes y adultos, sin inscripción.

10 horas. Arte en Vacaciones. Museos de Espigas, Sierra Chica, Colonia San Miguel, Colonia Hinojo, Hogar Loma Negra y Sierras Bayas. Para niñeces de 5 a 10 años.

16 horas. Taller de Telar. Escuela de Orfebrería. Desde 14 años, con inscripción.

16 horas. Taller de Tallado en madera. Escuela de Orfebrería. Desde 14 años, con inscripción.

18:30 horas. Clase abierta de danzas folklóricas. Centro Cultural Sierras Bayas. Principiantes.

18:30 horas. Clase abierta de salsa y bachata. Plaza Aguado – Monumento a San Martín.

19 horas. “Respiraciones (desde las neurociencias)”. Museo de las Ciencias. Llevar colchoneta.

19 horas. Taller de Danza y Arte. Museo Dámaso Arce. Niñeces de 5 a 12 años.

19:30 horas. Clase abierta de danzas folklóricas. Centro Cultural Sierras Bayas. Con conocimientos previos.

19:30 horas. Apertura Sala Flúor “Bajo el mar”. Museo Dámaso Arce. Taller “Iluminamos el mar”. Cupos limitados.

Jueves 29 de enero

8 horas. Taller de Marroquinería. Escuela de Orfebrería. Desde 14 años, con inscripción.

10 horas. Taller “El Polo te visita”. Club de Loma Negra. Para todo público.

16 horas. Taller de Dibujo complementario. Escuela de Orfebrería. Desde 14 años, con inscripción.

16 horas. Taller de Tallado en madera. Escuela de Orfebrería. Desde 14 años, con inscripción.

18:30 horas. Clase abierta de danza urbana. Casa del Bicentenario.

18:30 horas. Taller de danzas árabes. Centro Cultural San José.

18:30 horas. Respiraciones y estiramientos – Meditación. Centro Cultural Sierras Bayas.

19 horas. Paseo guiado “Monumentos, parques y puentes”. Monumento a San Martín. Con inscripción previa.

19 horas. “Aventuras en movimiento”. Museo Dámaso Arce. Niñeces de 5 a 12 años.

19:30 horas. Verano de Película. Museo Hermanos Emiliozzi. Proyección de The Italian Job.

19:30 horas. Apertura Sala Flúor “Bajo el mar”. Museo Dámaso Arce.

21 horas. Torneo de Ajedrez. Club Social.

Viernes 30 de enero

8 y 17 horas. Taller de Soguería. Escuela de Orfebrería. Desde 14 años, con inscripción.

16 horas. Taller de Telar. Escuela de Orfebrería.

18 horas. Taller al aire libre. Biblioteca y Plaza de Sierras Bayas.

18 horas. Tardecitas de Museos. Museo de la Estación de Sierras Bayas.

18:30 horas. TAP: clase abierta y presentación. Centro Cultural San José.

18:30 horas. Relajación en movimiento. Centro Cultural Hinojo.

19 a 21 horas. Clase abierta de danzas folklóricas. Casa del Bicentenario.

21 horas. Cine argentino bajo las estrellas. Centro Cultural San José. Proyección de Un oso rojo. Se suspende por lluvia.

Sábado 31 de enero

18 horas. Aniversario del Museo Dámaso Arce. Música en vivo, feria, exposición y actividades culturales.

19:30 horas. Apertura Sala Flúor “Bajo el mar”. Museo Dámaso Arce.

20 horas. Visita guiada “Bichos en la noche”. Bioparque La Máxima.

Domingo 1° de febrero

19:30 horas. Apertura Sala Flúor “Bajo el mar”. Museo Dámaso Arce.

20 horas. Visita guiada “Safari nocturno”. Bioparque Municipal La Máxima.

20 horas. Música en el Bicentenario. Casa del Bicentenario. Se presentan Jalea, Las Aves Gigantes y La Familia Bermúdez.