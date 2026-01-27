Adelina Kaoukabani de Tabarelli (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de enero de 2026, a los 85 años de edad. Su esposo Juan Carlos; sus hijos Carlos y Guillermo; su nieta Celina; su hermana Mirta y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, departamento “D”, habilitando a las 12 horas del miércoles 28 de enero de 2026. Responso en Capilla Ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz, el miércoles 28 de enero de 2026 a las 12:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.