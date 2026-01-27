El Banco Central compró otros US$32 millones y las reservas se acercan a los US$46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar una jornada con saldo positivo en el mercado cambiario y adquirió US$32 millones, lo que permitió elevar las reservas internacionales a US$45.779 millones, según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA).

Con esta operación, la autoridad monetaria concretó su décimo séptima rueda consecutiva de compras y se encamina a alcanzar los US$46.000 millones en reservas, un nivel que no se registraba desde septiembre de 2021. En comparación con el lunes, las reservas mostraron un aumento neto de US$39 millones.

Desde el BCRA se explicó que la suba también estuvo influenciada por el precio del oro, ya que el Estado posee 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor superó los US$5.000.

De acuerdo a datos recogidos por NA, el organismo que conduce Santiago Bausili acumula compras por US$1.049 millones en el Mercado Libre de Cambios desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, en la que el Banco Central se comprometió a adquirir hasta el 5% del volumen diario operado.

En ese marco, Bausili afirmó que el BCRA podría llegar a sumar hasta US$10.000 millones en reservas durante el año, en función de la evolución de la base monetaria en relación con el Producto Bruto Interno. “Compramos más dólares que ninguna otra administración”, sostuvo durante la presentación del programa monetario realizada en diciembre.

La acumulación de reservas fue destacada recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su vocera, Julie Kozack, señaló que el proceso “comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. La funcionaria valoró la “fuerte performance de la economía argentina” y el “progreso en la acumulación de reservas”.

En el corto plazo, el Gobierno deberá afrontar el 1° de febrero un pago de intereses al FMI por US$824 millones, luego de haber cancelado US$4.200 millones a bonistas el pasado 9 de enero.