Suspenden a 450 trabajadores del frigorífico Pico, histórico productor de Paty

(NA) – El frigorífico Pico, establecimiento pampeano creador de la hamburguesa Paty, suspendió a 450 trabajadores en el marco de una profunda crisis económica. La empresa argumentó una fuerte caída de las ventas y una deuda superior a los $30.000 millones, en un contexto de consumo interno estancado y retracción de las exportaciones.

La planta, ubicada en la localidad de Trenel, pasó de faenar cerca de 600 cabezas de ganado por día a apenas 50, una reducción que refleja con crudeza la situación actual del sector cárnico. Durante 2025, las exportaciones de carne registraron una caída del 7,3%, con un descenso aún mayor en los envíos a China, principal destino del producto argentino, que se contrajeron un 12,3%.

Desde la empresa señalaron que la dependencia del comercio exterior para sostener su estructura operativa agravó el impacto de la caída de las exportaciones, comprometiendo seriamente sus ingresos. En Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo.

La paralización de la actividad no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica, generando un fuerte impacto en la economía local.

El caso de Pico se suma a otros conflictos del sector en distintos puntos del país. Entre ellos, el del frigorífico santafesino Euro, con la planta tomada por sus trabajadores desde hace más de dos meses, y la situación de Granja Tres Arroyos, donde en las últimas semanas se realizaron paros intermitentes por falta de pago de salarios y aguinaldos.

El frigorífico Pico, propiedad de la familia Lowenstein, cuenta con una trayectoria que se remonta a los años 60 y es considerado uno de los emblemas históricos de la industria cárnica argentina. Sin embargo, venía atravesando dificultades desde hace varios años y ya había iniciado un proceso de achique que afectó a cerca de 100 trabajadores.

Según trascendió, la empresa mantiene una deuda cercana a los $9.000 millones con el Banco de La Pampa y registra más de mil cheques rechazados, lo que evidencia graves problemas de liquidez. Además, se adeudan pagos a productores de la zona de Trenel y de la vecina localidad de Eduardo Castex.

Desde la compañía se informó a los trabajadores que, durante el mes en curso, se abonará una suma de $500.000 y se entregará la carne semanal correspondiente, como medida paliativa frente a la suspensión masiva del personal.