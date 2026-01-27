Ferro incorpora a Gabriel Rivas como refuerzo clave y confirma la continuidad de Juan Álvarez

Ferro continúa reforzando su plantel de cara a la temporada 2026 y anunció la incorporación de Gabriel Rivas, delantero proveniente de Loma Negra, quien se suma como una de las principales apuestas del club para el nuevo año.

La llegada de Rivas representa un refuerzo importante en el frente ofensivo, en el marco del proceso de conformación del plantel que afrontará la próxima temporada.

En paralelo, la institución confirmó la continuidad de Juan Álvarez, que seguirá integrando el plantel durante 2026.