Choque entre un auto y una moto dejó un herido

Un accidente de tránsito se produjo este martes en la intersección de las calles Celestino Muñoz y Hornos, en la ciudad de Olavarría. Por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Volkswagen Voyage y una motocicleta Zanella Patagonian.

Al lugar asistió una ambulancia del sistema de salud público para asistir al conductor del motovehículo. Tras ser evaluado en el sitio, fue trasladado al centro de salud local, donde se informó que presentaba una fractura costal y traumatismo de cráneo, lesiones que no representan riesgo de vida, de acuerdo al primer informe. El conductor del automóvil resultó ileso.

En el sitio del siniestro trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) y efectivos de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y preservar la escena.

Ambos vehículos fueron recogidos y las actuaciones legales fueron remitidas a la Comisaría Segunda por jurisdicción. El hecho fue caratulado como Lesiones Culposas, con intervención de la UFI N° 7.