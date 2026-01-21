Tandil lleva adelante una agresiva campaña de prevención del dengue

Bajo la coordinación del SISP y en colaboración con la Unicen, el municipio intensifica las tareas de monitoreo y concientización. Aunque el escenario actual está controlado, las autoridades buscan anticiparse al impacto del turismo y el clima.

Con información del diario El Eco

Con el objetivo de blindar a la ciudad frente al avance del mosquito Aedes Aegypti, el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) ha puesto en marcha una estrategia integral de vigilancia y prevención. A través del Comité de Seguimiento de Dengue, se realiza un monitoreo constante que permite actuar de manera quirúrgica en las zonas con mayor actividad larvaria.

Un escenario bajo control, pero en alerta

Los últimos relevamientos arrojan datos alentadores para Tandil: de las 46 ovitrampas estratégicamente distribuidas por el ejido urbano, solo cuatro resultaron positivas. Estos focos se detectaron en la zona céntrica y el barrio Selvetti, lo que ha permitido al Comité focalizar las acciones de concientización en esos sectores específicos.

Sin embargo, las autoridades advierten que no hay margen para la relajación. El flujo constante de viajeros que regresan de zonas endémicas como Brasil, el norte argentino y el AMBA representa el mayor desafío epidemiológico actual. El objetivo de esta «agresiva campaña» es evitar que los casos importados se conviertan en brotes autóctonos.

El «descacharreo» como arma principal

Desde el Comité de Seguimiento subrayan que la herramienta más efectiva no es la fumigación masiva, sino la eliminación de criaderos en cada hogar. La campaña hace hincapié en medidas críticas de higiene urbana y domiciliaria:

Intervención en patios: Descarte de cubiertas, latas y cualquier recipiente en desuso.

Descarte de cubiertas, latas y cualquier recipiente en desuso. Mantenimiento hídrico: Limpieza profunda de canaletas, recambio diario de agua en bebederos y el uso de agua hirviendo en rejillas para eliminar huevos.

Limpieza profunda de canaletas, recambio diario de agua en bebederos y el uso de agua hirviendo en rejillas para eliminar huevos. Cuidado personal: Uso de repelentes autorizados y ropa de manga larga para quienes realicen actividades al aire libre.

Uso de repelentes autorizados y ropa de manga larga para quienes realicen actividades al aire libre.

Vigilancia de síntomas: la importancia de la consulta temprana

En el marco de esta campaña, el sistema de salud local ha reforzado el protocolo de detección. Se solicita a la población que, ante la aparición de fiebre aguda, dolores detrás de los ojos (retro orbitario), náuseas o erupciones cutáneas, se acuda de inmediato al centro de salud más cercano.

La clave de la estrategia tandilense reside en el «aislamiento entomológico»: si una persona con síntomas evita ser picada por mosquitos locales mediante el uso de repelente y mosquiteros, se corta la cadena de transmisión de raíz.