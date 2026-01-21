HERMINDA RENEE BRAVO VIUDA DE TOLEDO “NENA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de enero de 2026 a los 74 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 21 de enero de 2026 a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Sarmiento. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.