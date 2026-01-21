Hilda Ester Bargas (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de enero de 2026 a los 75 años de edad. Su esposo Roberto Ruiz; su hijo Lucas; su hija política Eugenia; su nieta Catalina; sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, sala habilitada de 8 a 12 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz, día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Obrero. Lugar de nacimiento: Olavarría (Blanca Grande). Actividad que desarrollaba: Jubilada.