Ruta 226: De una foto con Manuelita al horror de un violento asalto

Con información y foto de Diario Noticias Pehuajó

Lo que había comenzado como un viaje familiar cargado de ilusión terminó convertido en una verdadera pesadilla. La familia Matmud, oriunda de Mendoza, viajaba rumbo a Mar del Plata para pasar unos días de descanso cuando fue víctima de un violento asalto en la ruta, en el ingreso a la ciudad balnearia.

Horas antes del hecho, el trayecto había tenido una postal típica de vacaciones: una parada en Pehuajó y la clásica foto con Manuelita, uno de los símbolos más reconocidos de la localidad. Nada hacía prever que, poco después, ese viaje soñado quedaría marcado por el miedo y la desesperación.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas del lunes, a la altura del kilómetro 7 de la autovía 226. Jesús David Matmud, de 44 años, circulaba en una camioneta Toyota Hilux negra con una casa rodante, en la que viajaban su esposa y sus cuatro hijos menores. Minutos antes, la familia se había detenido en una estación de servicio de la zona, pero al no poder utilizar los sanitarios continuaron viaje y se detuvieron unos kilómetros más adelante al costado de la ruta.

Fue en ese momento cuando el hombre descendió del vehículo y fue sorprendido por tres delincuentes armados, quienes se apoderaron de la camioneta y la casa rodante. Dos de los niños, de 6 y 8 años, quedaron abandonados sobre la banquina, mientras que el resto de la familia quedó dentro del rodado.

Tras el hecho, Matmud brindó un crudo testimonio radial sobre lo ocurrido. “Estoy muy shockeado, han sido momentos muy difíciles. Nos robaron de una forma animal… Dos de los nenes quedaron tirados en la ruta”, relató en diálogo con LU6.

En su reconstrucción del asalto, explicó: “Me pusieron un revólver en la panza y me dijeron que me bajara porque me iban a quemar. Yo sólo les pedía que me dejaran el celular, porque no tenía ningún contacto acá en Mar del Plata”. Y agregó: “El que tenía un arma agarró el celular y me lo dio y me dijo que me bajara o me mataba y yo le decía que estaba mi familia atrás”.

El hombre también contó que intentó pedir ayuda a un colectivero que circulaba detrás. “Ahí el delincuente se subió a la vereda con la camioneta y la casa rodante, que mide cuatro metros… No entiendo… Si me hubieran agarrado en el baño de la casilla y me sacaban la plata, consigo plata para el combustible y me vuelvo a mi lugar, pero no”, expresó.

Según detalló, los asaltantes lo mantuvieron en la caja de la camioneta a punta de pistola, mientras su esposa permanecía en la casa rodante sin saber dónde estaban los niños. “Mi esposa se alcanzó a tirar de la casilla desnuda, porque se estaba bañando y no entendía nada. Ella no sabía dónde estaban los niños y yo por ir a buscar la camioneta no me di cuenta de que dos de mis niños habían quedado tirados en la ruta”, relató con angustia.

La fuga continuó hasta la zona de San Martín y Carrillo, donde uno de los delincuentes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a arrojarse del vehículo. De inmediato, el hombre dio aviso al 911, lo que activó un amplio operativo policial.

Minutos después, los dos menores que habían quedado sobre la ruta fueron localizados y puestos a resguardo en una dependencia policial, en buen estado de salud. “Nosotros venimos todos los años acá a Mar del Plata y nos hicimos un amigo, Rodrigo, que cuando vino por la avenida Luro, que yo le había mandado la ubicación, los vio que estaban con una pastora y ya me avisó… Ahí me volvió el alma al cuerpo”, sostuvo la víctima.

Finalmente, la camioneta y la casa rodante, de color azul y blanco, fueron halladas abandonadas en un descampado del barrio Hipódromo, donde trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.