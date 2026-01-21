Bomberos controlaron un incendio de pastos y basura detrás de los barrios Facundo Quiroga II y Luz y Fuerza

Un incendio de importantes dimensiones se registró este miércoles en un terreno ubicado detrás de los barrios Facundo Quiroga II y Luz y Fuerza. El fuego, que se originó en un sector de quema de basura y pastos naturales, avanzó rápidamente afectando un frente de más de 500 metros.

Debido a la magnitud de las llamas y la dirección del viento, el siniestro representó un riesgo directo para viviendas cercanas, animales que se encontraban en la zona y acoplados estacionados en las inmediaciones.

Al lugar acudió la Unidad N° 10 del cuerpo de Bomberos Voluntarios. El personal trabajó en el terreno para circunscribir el fuego y evitar que se propagara hacia las estructuras y bienes materiales en peligro. Tras una intensa labor, los voluntarios lograron controlar el foco ígneo por completo.

No se registraron heridos ni daños materiales de gravedad gracias al rápido accionar de la dotación interviniente.