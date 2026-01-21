Berta Maria Hiebaum Vda de Becker (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de enero de 2026 a los 83 años de edad. Berta Maria Hiebaum Vda de Becker era vecina del barrio Microcentro, nacida en Olavarría y se encontraba jubilada y pensionada.

Sus hijos Ricardo, Gerardo y Edgardo; sus hijas políticas Anabella y Laura; sus nietos Ivo, Lucas, Marco, Matías, Abril y Alan; su sobrino Rodolfo y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «E», en la sala habilitada desde las 8:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 21 de enero a las 12:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.