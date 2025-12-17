Detienen a un hombre por robo en el barrio Amparo Castro

En horas de la mañana de este lunes, personal del Grupo Operativo (G.O.) de la SubDDI Olavarría hizo efectiva la detención de un hombre imputado en una causa por «Robo».

El procedimiento fue el resultado de una ardua labor de tareas investigativas de encubierto. Según se informó oficialmente, el individuo fue interceptado por los efectivos en las inmediaciones del Barrio Amparo Castro.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Correccional de Olavarría, a cargo de la Dra. Cecilia Desiata, perteneciente al Departamento Judicial de Azul con sede local.

Tras la captura, el detenido fue trasladado a la sede de la SubDDI, ubicada en la calle Rivadavia, para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. El hombre permanece allí a la espera de un cupo para ser alojado en una unidad carcelaria. (En Línea Noticias)