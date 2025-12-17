El gobierno nacional publicó un mapa de tasas municipales pero Olavarría no figura en el relevamiento

El Ministerio de Economía de la Nación presentó este miércoles el nuevo portal de Transparencia Tributaria Municipal. Se trata de una herramienta diseñada por la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial que busca exponer los tributos que se cobran en distintas jurisdicciones del país.

La iniciativa permite comparar las bases imponibles y las alícuotas que aplican los gobiernos locales en conceptos como la Tasa de Mantenimiento Vial y la Tasa de Seguridad e Higiene para diversas actividades económicas como industrias , actividades primarias , entidades financieras e hipermercados.

Olavarría fuera del estudio y sin datos de minería

A pesar del alcance regional del informe, el partido de Olavarría no fue incluido en este relevamiento inicial. Los datos publicados por la cartera que conduce Luis Caputo se basan en las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria vigentes al inicio del ejercicio 2025, relevadas de sitios web oficiales al 31 de marzo de este año.

Nota destacada: Llama la atención que el informe nacional tampoco contempla la Tasa por Explotación de Canteras (conocida localmente como «Impuesto a la Piedra»), un tributo fundamental para la estructura de ingresos de Olavarría y distritos de la zona con actividad minera. El mapa de Nación se limitó a tasas viales, comerciales, industriales y financieras.

la situación en la región y el resto de la provincia

El informe detalla fuertes disparidades en la presión fiscal municipal según la zona y el rubro:

Tasa Vial: En el caso de Azul , se registra una alícuota del 2,50% para todos los combustibles. En otros municipios, como Marcos Paz , la tasa es significativamente menor ( 0,80% ) , mientras que distritos como José C. Paz aplican montos fijos que alcanzan los $ 30,00 por litro o fracción.

En el caso de , se registra una alícuota del para todos los combustibles. En otros municipios, como , la tasa es significativamente menor ( ) , mientras que distritos como aplican montos fijos que alcanzan los por litro o fracción. Entidades Financieras: Es uno de los rubros con mayor carga. Por ejemplo, en Bahía Blanca la alícuota llega al 8,50% sobre la diferencia entre cuentas de resultado e intereses pasivos. En municipios como Lanús o San Isidro , la tasa sobre el total de cuentas de resultado es del 4,00% .

Es uno de los rubros con mayor carga. Por ejemplo, en la alícuota llega al sobre la diferencia entre cuentas de resultado e intereses pasivos. En municipios como o , la tasa sobre el total de cuentas de resultado es del . Industrias y Actividades Primarias: Las alícuotas para el sector industrial varían desde el 0,20% en Presidente Perón hasta máximos del 2,10% en Quilmes . Para actividades primarias, Bahía Blanca presenta un rango que llega hasta el 2,00% de los ingresos brutos.

Las alícuotas para el sector industrial varían desde el en hasta máximos del en . Para actividades primarias, presenta un rango que llega hasta el de los ingresos brutos. Hipermercados: Los grandes comercios enfrentan alícuotas que van desde el 0,30% en Presidente Perón hasta el 6,00% en Lanús.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el objetivo es «facilitar el análisis de los sistemas tributarios municipales».