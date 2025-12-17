Inauguraron la nueva subdelegación de Científica, Wesner anuncio descentralizacion del CPO

enlineanoticias.com.ar

En la mañana de este miércoles, se llevó a cabo el acto oficial de inauguración de la nueva sede de la Subdelegación de la Policía Científica de la Policía de Buenos Aires en nuestra ciudad. La dependencia se encuentra ubicada en la intersección de la Av. Luciano Fortabat y calle San Luis, dentro del predio de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1.

Durante el acto, el intendente Maximiliano Wesner destacó que esta iniciativa forma parte de un plan de «cercanía, descentralización y coordinación» con las especialidades de la fuerza bonaerense que se trazó desde el inicio de su gestión. El jefe comunal estuvo acompañado por autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, funcionarios del gabinete municipal y referentes del ámbito educativo.

Inversión y trabajo municipal

Wesner detalló que la puesta en valor del edificio requirió una inversión superior a los 40 millones de pesos. Asimismo, subrayó que las tareas de refacción fueron ejecutadas íntegramente por trabajadores y trabajadoras municipales.

«El primer día que vine esto estaba devastado, destruido, caído; y hoy tenemos una dependencia policial en este sector importante de la ciudad», expresó el intendente al agradecer el esfuerzo del personal5.

Quinta dependencia inaugurada

Con esta apertura, ya son cinco las dependencias policiales que han sido puestas en funcionamiento en nuevos puntos estratégicos del partido. En ese sentido, Wesner adelantó que ya se está trabajando para descentralizar el Comando de Patrullas, proyectando su traslado al predio del Complejo Diego Armando Maradona, ubicado en la zona de Emiliozzi y Ruta Nacional 226.

La nueva sede de Policía Científica busca no solo brindar mejores condiciones de higiene y comodidad para el personal, sino también garantizar una respuesta más eficiente en materia de seguridad y servicios para todos los vecinos de Olavarría. (En Línea Noticias)