Dos personas roban en un mayorista y escapan en moto

Dos hombres ingresaron este jueves a las 15:31 a un supermercado mayorista ubicado en avenida Urquiza al 1700, y se llevaron el dinero de dos cajas registradoras. El hecho ocurrió a los gritos y en un horario de importante afluencia de gente.

Según testigos, al momento del asalto el local se encontraba con gran cantidad de clientes y la situación generó pánico entre los presentes, quienes comenzaron a salir en distintas direcciones. En tanto, una mujer fue hallada minutos después resguardada entre las estanterías del comercio.

De acuerdo con la información vinculada al caso, los involucrados ingresaron profiriendo amenazas y se investiga si portaban armas de fuego. En pocos segundos tomaron el efectivo disponible en dos cajas registradoras y abandonaron el establecimiento con un botín cuyo monto no fue precisado.

Tras la maniobra, los sospechosos huyeron a bordo de una motocicleta con los cascos colocados en dirección hacia la avenida Del Valle.

En el lugar se hicieron presentes varios móviles de la Comisaría Segunda. Pasada más de una hora y media del hecho, efectivos policiales continuaban con recorridas por el barrio y comercios cercanos para revisar cámaras de seguridad que permitan avanzar con la identificación de los autores.