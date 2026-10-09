Diego Garciarena visitó Olavarría y se reunió con la dirigencia radical local

Durante la jornada de este jueves, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Diego Garciarena, estuvo presente en la ciudad de Olavarría, donde mantuvo un encuentro con el concejal Francisco González y el dirigente Franco Cominotto en la sede del bloque de la UCR en el Honorable Concejo Deliberante. Durante la reunión, los dirigentes analizaron la actualidad política de la Provincia de Buenos Aires, el estado de la seguridad, la educación local y la crisis prestacional que atraviesa IOMA, además de abordar el proceso de fortalecimiento del partido con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Al abordar la problemática de la obra social bonaerense y sus consecuencias para los vecinos, Garciarena denunció que el eje de la crisis es financiero y remarcó: “El principal problema de la obra social bonaerense es que se la está desfinanciando”. En ese marco, cuestionó el uso de los fondos al expresar que “los recursos de los afiliados, es decir, el aporte que hace el trabajador todos los meses, no va a IOMA, va a Rentas Generales de la Provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos ya un problema, porque se pierde una caja negra de la Provincia de Buenos Aires y va a parar a cualquier gasto corriente en lugar de estar afectado exclusivamente a los gastos de IOMA”.

En relación al debate sobre la gestión de la obra social y los proyectos presentados, el legislador bonaerense profundizó en el diagnóstico económico al señalar que “IOMA está desfinanciada y tiene una explicación”, detallando como uno de los factores “el ajuste fabuloso sobre los salarios de la administración pública”. Asimismo, Garciarena subrayó las falencias de autonomía al advertir que “dejaron, permitieron que IOMA deje de ser autárquica y los recursos de los afiliados no van a IOMA, van a rentas generales de la Provincia”. Por este motivo, enfatizó la necesidad de modificar el marco normativo actual: “Presentamos un proyecto de ley donde pedimos derogar todas las normas de Scioli, de Vidal y de Kicillof que desviaron los fondos para que vaya directamente a IOMA. Está presentado ese proyecto de ley y luego sí discutamos el modelo de gestión de IOMA, pero primero financiémosla”.

Por otra parte, al analizar la autocrítica del radicalismo y el vínculo con el electorado, Garciarena admitió que en el último tiempo “nuestro partido en los últimos años, o los dirigentes del partido en los últimos años, nos dedicamos a hablar más con los afiliados y con la gente de nuestras internas que de plantear cuestiones que sean interesantes, importantes o decisivas en la vida de nuestro vecino”. En ese sentido, sostuvo que “la interna nos importaba más que a nosotros y nosotros pensábamos que le importaba a todo el mundo”, por lo que insistió en que el objetivo central debe ser “hablarle y proponerle soluciones sobre los temas concretos de la realidad, hablando de los temas que le interesan a la gente”.

Finalmente, sobre el reordenamiento de la UCR de cara a los próximos comicios provinciales y nacionales, el diputado remarcó la importancia estratégica del territorio bonaerense al afirmar: “Tenemos que ir a buscar la Provincia de Buenos Aires. No hay proyecto nacional sin la Provincia de Buenos Aires”. Tras resaltar que “el radicalismo recuperó la institucionalidad que había perdido y hoy tenemos un Presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires consolidado, constituido e indiscutido, como lo es Emiliano Balbín”, fijó la meta partidaria hacia el 2027 concluyendo que “nosotros tenemos que fortalecer al partido. El radicalismo tiene que llegar al 2027 con 135 candidatos a intendente y un candidato a gobernador. Después veremos cómo es el armado electoral, lo que tenemos que hacer es hacer fuerte al partido. Ir a la elección del año que viene en condiciones de fortaleza y no en condiciones de debilidad”.