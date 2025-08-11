En una pelea un menor de 16 apuñaló a un nene de 8 que afortunadamente está bien

Se dio en el marco de una pelea entre ambos menores de edad, en una plaza ubicada en barrio coronel Dorrego. El padre del nene de 8 años al advertir la confrontación fue a separarlos y de sus prendas el menor de 16 años extrajo un cuchillo tipo tramontina y lastimó al nene.

El agresor huyo del lugar y el padre del chico lo trasladó en un auto particular al Hospital de Pediatría, donde lo atendieron por una herida cortopunzante en el costal derecho.

El hecho se produjo en calle Necochea al 800 de nuestra ciudad y es investigado por la fiscal Mariela Viceconte, a cargo de la UFI N° 17 del departamento judicial de Azul.

El niño se encuentra internado en observación en pediatría, sin riesgo de vida a la espera de su evolución.

El agresor esta imputado del delito «lesiones agravadas por el uso de arma blanca».