Video: TSA inauguró su servicio de emergencias médicas en Olavarría
Este domingo quedó inaugurado el nuevo servicio de emergencias médicas de Olavarría, se trata de TSA, una empresa que desde hace 5 años presta servicios de traslados de pacientes de larga distancia y que ahora se incorpora con modernas unidades y personal capacitado en el servicio de emergencias médicas domiciliarias.
Su nuevo local de atención en Av. Colón 2554, ampliando su propuesta con la incorporación de emergencias y urgencias médicas dentro de la ciudad, además de su servicio de traslados de larga distancia.
La empresa inició sus operaciones en Olavarría en diciembre de 2020, dedicada a traslados de alta y baja complejidad hacia centros de salud de otras ciudades. En estos años ha realizado cientos de viajes, trabajando con reconocidas empresas y obras sociales, y destacándose por un equipo altamente capacitado y tecnología de última generación.
Con esta nueva etapa, TSA pone en marcha un sistema de afiliados que incluye:
Emergencias y urgencias médicas sin costo.
Dos consultas médicas a domicilio sin cargo al año.
Enfermería en base sin costo (solo materiales).
Enfermería a domicilio con costo según práctica.
Traslados locales con coseguro ($10.000 c/u).
Traslados de altas médicas sin cargo.
Atención médica en base sin costo (solo medicación si se indica).
Cobertura de áreas protegidas para comercios, instituciones y domicilios particulares.
La empresa cuenta con historias clínicas digitalizadas para mejorar diagnósticos y seguimiento, un sistema de comunicación directa con Hospital, Policía y peajes para respuesta inmediata, y tiempos estimados de llegada de entre 5 y 10 minutos.
TSA también tiene experiencia en la cobertura de eventos masivos como recitales, festivales y fiestas, y ofrece un servicio que combina rapidez, calidad y trato humano.
Los planes de afiliación comienzan en $16.000 mensuales, con tarifa especial para adultos mayores de $12.800. Los interesados pueden acercarse a la sucursal de lunes a viernes de 9 a 17 hs o comunicarse al (02284) 411114. También pueden encontrar a TSA en Instagram como @tsa_olavarria.