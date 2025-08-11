Video: TSA inauguró su servicio de emergencias médicas en Olavarría

enlineanoticias.com.ar

Este domingo quedó inaugurado el nuevo servicio de emergencias médicas de Olavarría, se trata de TSA, una empresa que desde hace 5 años presta servicios de traslados de pacientes de larga distancia y que ahora se incorpora con modernas unidades y personal capacitado en el servicio de emergencias médicas domiciliarias.

Su nuevo local de atención en Av. Colón 2554, ampliando su propuesta con la incorporación de emergencias y urgencias médicas dentro de la ciudad, además de su servicio de traslados de larga distancia.

La empresa inició sus operaciones en Olavarría en diciembre de 2020, dedicada a traslados de alta y baja complejidad hacia centros de salud de otras ciudades. En estos años ha realizado cientos de viajes, trabajando con reconocidas empresas y obras sociales, y destacándose por un equipo altamente capacitado y tecnología de última generación.

Con esta nueva etapa, TSA pone en marcha un sistema de afiliados que incluye:

Emergencias y urgencias médicas sin costo.

Dos consultas médicas a domicilio sin cargo al año.

Enfermería en base sin costo (solo materiales).

Enfermería a domicilio con costo según práctica.

Traslados locales con coseguro ($10.000 c/u).

Traslados de altas médicas sin cargo.

Atención médica en base sin costo (solo medicación si se indica).

Cobertura de áreas protegidas para comercios, instituciones y domicilios particulares.

La empresa cuenta con historias clínicas digitalizadas para mejorar diagnósticos y seguimiento, un sistema de comunicación directa con Hospital, Policía y peajes para respuesta inmediata, y tiempos estimados de llegada de entre 5 y 10 minutos.

TSA también tiene experiencia en la cobertura de eventos masivos como recitales, festivales y fiestas, y ofrece un servicio que combina rapidez, calidad y trato humano.

Los planes de afiliación comienzan en $16.000 mensuales, con tarifa especial para adultos mayores de $12.800. Los interesados pueden acercarse a la sucursal de lunes a viernes de 9 a 17 hs o comunicarse al (02284) 411114. También pueden encontrar a TSA en Instagram como @tsa_olavarria.

Referentes: Tamara Roquet, Sergio Schiro y Osvaldo Ferro.