Conmemoración del día del inmigrante Alemán del Volga en Colonia Hinojo

Imagenes Mauricio Latorre

En la localidad de Colonia Hinojo se llevaron a cabo los actos oficiales para conmemorar el día del inmigrante Alemán del Volga, fecha que «remite a un acontecimiento clave ocurrido el 15/04/1975 en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos». La jornada, que incluyó un acto en el monumento, una misa y una merienda comunitaria, sirvió para recordar que en aquel entonces los descendientes se reunieron con el propósito de «organizar colectivamente para preservar la historia de nuestros antepasados».

Durante el acto, se explicó que el 15 de abril no fue una elección casual, sino el resultado de un proceso que buscó representar el «espíritu de unidad alcanzado por la colectividad». Según se expresó en los discursos, esta fecha simboliza el momento en que los descendientes en Argentina decidieron «trabajar en conjunto para concretar ese proyecto» , adoptando valores de «solidaridad, cooperación y compromiso colectivo». Asimismo, se destacó que la conmemoración encarna un modelo de organización comunitaria basado en la «integridad y el trabajo conjunto».

Osvaldo Bigliese manifestó el sentimiento de pertenencia de la comunidad local al señalar: «orgullosos de estar acá y festejar». Recordó que antiguamente «siempre éramos rusos» , pero que a partir de la institucionalización de esta fecha en 1975, pasaron a ser reconocidos como «alemanes del Volga en toda la Argentina». Por su parte, Norma Schwindt, secretaria de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, subrayó la relevancia de este aniversario al cumplirse 51 años de aquel hito que les otorgó «visibilidad en todo el país».

En relación con el futuro de las colonias, se puntualizó que la fecha expresa un «compromiso vigente con la preservación de la historia, la cultura y la identidad». Se mencionó también que existen aspectos fundamentales que se juegan en esta celebración, como la «preservación del dialecto que hoy por hoy está tan en boga». En ese sentido, se remarcó que actualmente las «instituciones internacionales y el gobierno alemán están poniendo los ojos sobre estas colonias» , otorgándoles la relevancia que siempre debieron tener.

Finalmente, se anunció la realización de un ciclo literario que comenzará el «domingo 19 próximo en este salón de descendientes de alemanes del Volga en Colonia Hinojo». Las actividades continuarán circulando por las distintas localidades de la zona: en «Colonia San Miguel el día 25 de abril, Colonia Nievas el día 9 de mayo» , y el cierre oficial se llevará a cabo en la «Sala del Bicentenario el día 17 de mayo».