Video / San Vicente: un motociclista herido en un choque

Un motociclista que circulaba por calle Moreno en dirección a Del Valle al arribar a Pelegrino colisionó contra un auto, lo que le provocó la caída y tuvo como consecuencia lesiones por las que fue trasladado al Hospital Municipal de Olavarría en una ambulancia del Servicio de Salud Pública.

La colisión se produjo en Pelegrino y Moreno entre una moto Brava 125 centímetros cúbicos y un Mercedes-Benz AMG.

La moto impactó contra el guardabarro delantero derecho del vehículo y provocó la caída del motociclista ocasionándole lesiones que son motivo de asistencia médica en la Guardia de Adultos del Hospital Municipal Dr. Héctor Miguel Cura.

Por calle Pelegrino el tránsito está interrumpido, trabaja en el lugar personal policial de la UTOI.

