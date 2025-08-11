Video / Se realizó la presentación del Debate 2025 previo a la elección del 7 de septiembre

Fotos: Mauricio Latorre

Este lunes la decana de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, Ingeniera Maria Peralta y el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán dieron algunos detalles del debate de candidatos a concejales que se dará en la ciudad de Olavarría por cuarta vez con la organización de la casa de altos estudios.

Peralta explicó que, «va a ser el primer año que vamos a desarrollar el debate en el marco de una ordenanza del Concejo Deliberante referido a la obligatoriedad del debate de los candidatos electorales en Olavarría.»

En ese sentido el presidente del HCD Guillermo Santellán señaló que, «nosotros acompañamos como autoridad de aplicación designada por la ordenanza 5262 del 23. Nuestro objetivo y nuestra prioridad es acompañar y fortalecer este espacio que ya es el cuarto. Recién estábamos revisando el pequeño historial que nos une a los olavarrienses con el debate de ingeniería. Por supuesto que una manera de celebrar la democracia es contribuir a que los ciudadanos tengan la posibilidad de esclarecerse en función de quiénes son sus candidatos, quiénes se postulan para representarlos y este es un aporte fundamental que se hace desde la universidad pública y que a través de esta ordenanza se institucionaliza en función de hacer un aporte más general.»

María Peralta señaló algunos detalles de la edición 2025, «la idea es hacer una primera parte que va a ser la presentación de los candidatos con un tiempo asignado y que habrá que respetar, luego tres bloques, con temáticas también establecidas y con intervalos entre esos bloques hasta el final que tendrán el cierre por parte de cada uno de los candidatos,» dijo.

En Línea Noticias transmitirá el debate de Candidatos en vivo con una programación especial vía streaming en conjunto con FM 107 Moebius. Realizará un despliegue de periodistas y técnicos para brindar todos los detalles del evento.






