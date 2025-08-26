Fuerte choque entre una camioneta y un auto dejó a un joven herido

Un joven de 19 años debió ser hospitalizado con una fractura en su muñeca tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la Avenida Sarmiento y la calle Chacabuco. El siniestro involucró a un automóvil y una camioneta.

El hecho se produjo en horas de la tarde de este lunes, cuando por circunstancias que aún son materia de investigación, colisionaron una camioneta Ford Ranger de color gris, conducida por una mujer de 30 años, y un automóvil Volkswagen Voyage, también de color gris, al mando de un joven de 19.

A raíz del impacto, personal policial que se encontraba de recorrida por la zona constató el hecho y solicitó asistencia médica de inmediato. Una ambulancia del SAME, se hizo presente en el lugar y trasladó al conductor del Voyage al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». Según el parte médico, el joven sufrió una fractura de muñeca, pero se encuentra fuera de peligro.

El personal policial preservó la escena del hecho para la realización de las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron secuestrados para fines periciales.

En el caso interviene la UFI N° 4 y se iniciaron actuaciones caratuladas como «Lesiones Culposas». Las diligencias fueron remitidas a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción.