Los candidatos a concejales frente a los estudiantes secundarios en el Teatro

Foto gentileza Pablo Moschiar

Este martes se lleva a cabo en Olavarría un debate con la participación de postulantes al Concejo Deliberante y al Consejo Escolar, organizado en el marco del programa Concejo Deliberante Estudiantil. La iniciativa, coordinada por la Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante (HCD), reúne a concejales estudiantiles y alumnos de sexto año de las escuelas secundarias del distrito.

El encuentro tiene lugar en el Teatro Municipal y tiene como objetivo principal fomentar la participación cívica de los jóvenes, permitiéndoles interactuar directamente con los candidatos y conocer sus propuestas de cara a las próximas elecciones.

Una característica central de este debate es que los ejes temáticos han sido definidos por los propios estudiantes. Esta metodología busca asegurar que las discusiones se centren en los temas que más preocupan e interesan a la juventud de Olavarría.

La organización del evento se enmarca en las actividades del Concejo Deliberante Estudiantil 2025, un programa que busca acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas y promover el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable. La coordinación de los concejales estudiantiles recae en la Comisión de Educación del HCD, que ha facilitado el desarrollo de esta jornada de diálogo político.