Inseguridad en el Pickelado: Una mujer contó uno de los hechos que movilizan al barrio

Vecinos autoconvocados del barrio Pickelado, convocan a un reunión de vecinos para este jueves a las 19.30 en la Plaza ubicada en 11 bis y Coronel Suarez tras una seguidillas de robos ocurridos en el sector en días anteriores.

Los hechos que reportaron los vecinos datan desde el día domingo 9 de febrero, con ventanas barreteadas, robo de aberturas, herramientas y elementos varios generalmente de casas que están en construcción.

Una de las vecinas, victima de uno de los robos habló con Claudia Bilbao en Desayuno con noticias y contó que, «generalmente, me levanto a cinco y media de la mañana, porque es el horario en que me preparo para ir a trabajar. Lo primero que hago es ver las condiciones en que están mis perros, porque tengo una costumbre de ir a saludarlos, digamos, el buen día, y vuelvo, entro. Me vestí, me uniformé, como todas las mañanas. A las seis y veinte me manda un mensaje mi compañera, estoy yendo, la cual yo la espero en la esquina de Bolívar y Alberdi.»

En su relato, la mujer que trabaja en el SPB señaló que, «noto que uno de mis perros toreaba como ahogado. Lo encontré medio dormido, medio bobo, y sale una persona de la obra de mi casa y le digo, ¿Qué estás haciendo? Y me dice, yo solamente estoy orinando, el que te está robando es el otro. Y ahí me percato que había una persona metida dentro del galpón de mi casa y salió corriendo con una aspiradora grande en la mano. Lo corro en la esquina de calle 19 de Bolívar, lo logro agarrar, pero para zafar me tiró con la aspiradora por la cabeza y me caí, obviamente, y él se dio a la fuga.»

La mujer contó que, siempre los robos suceden más o menos a esa hora porque es «una cuestión de que a esa hora no ves ni un móvil. De hecho, hace días que no vemos móviles pasar, salvo ayer, que han retomado su actividad y se los vio con más frecuencia.»

En ese sentido la vecina señaló que, «generalmente los robos son en todas las horas porque de este lado somos todas personas que estamos en obra en construcción. Mayormente han arrancado ventanas ya puestas, puertas de balcón, escaleras. Se los ve caminar con las cosas al hombro con total impunidad.»

Por ultimo la victima dijo que, «la verdad, en el momento no pensé. Yo grité, grité, que todos los vecinos escucharan. De hecho, me dijeron… Escuchábamos que gritaba porque yo le gritaba a mi papá que saliera. Pero ninguno se metió. Es otra realidad también. La gente está acobardada y no se mete. Grité para que me socorrieran, pero no pensé en el momento. Quizás me ganó el impulso de decir o te paro o te paro.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp