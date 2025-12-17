Recuperan el celular de un remisero tras un allanamiento en el barrio San Vicente

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría, con la colaboración de efectivos de la Policía Local, llevó a cabo un exitoso allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles José Luis Torres y Manuel Leal. El operativo se dio en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido semanas atrás.

El hecho que originó las actuaciones tuvo lugar el pasado 23 de noviembre. En aquella oportunidad, un hombre abordó a un chofer de remís y, mediante el uso de un arma blanca (cuchillo), lo amenazó para sustraerle su teléfono celular.

Resultados del operativo

A partir de las tareas investigativas, la justicia ordenó el registro del domicilio mencionado, donde los efectivos policiales lograron secuestrar el dispositivo móvil que había sido denunciado como robado por el trabajador del volante.

Situación procesal

En cuanto al autor del hecho, se informó que el masculino ya se encuentra privado de su libertad. Desde el 2 de diciembre, el sospechoso permanece alojado en la Unidad 38 de Sierra Chica, bajo la órbita del Juzgado de Garantías N° 1.

En la causa interviene la UFI N° 04, a cargo de la Dra. María Paula Serrano, quien caratuló el episodio bajo la figura de robo agravado. (En Línea Noticias)