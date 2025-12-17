Se realizaron los actos de egreso de los jardines municipales “Rinconcito Feliz” y Jardín Belén

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada del último martes se llevaron adelante los actos de egreso de los jardines maternales municipales “Rinconcito Feliz” de Durañona y Jardín Belén, espacios fundamentales para el acompañamiento, el cuidado y la educación de las primeras infancias.

Las ceremonias se desarrollaron en las respectivas sedes, en un clima de emoción y alegría, con la presencia de familias, equipos educativos y referentes de cada institución, quienes acompañaron a niñas y niños en este momento tan significativo que marca el cierre de una etapa, pero también el inicio de nuevos aprendizajes.

Estuvo presente el Director de Cultura del Municipio, Diego Lurbe, quien destacó el rol imprescindible que cumplen los jardines municipales, no sólo como espacios de cuidado, sino como ámbitos educativos que garantizan derechos, promueven la igualdad de oportunidades y fortalecen el desarrollo integral de las infancias desde los primeros años de vida.

En ese sentido, puso en valor el trabajo del personal docente y auxiliar, a quienes agradeció la labor y compromiso que expresan a diario, construyendo entornos seguros, afectivos y de aprendizaje, donde cada niño y cada niña puede crecer, jugar y desarrollarse.