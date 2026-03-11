Seguirá preso el olavarriense acusado de un violento robo a remisero

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul confirmó la prisión preventiva de Ricardo Gabino Basualdo, acusado de haber cometido un robo agravado por el uso de arma contra un remisero en la ciudad de Olavarría a finales de noviembre del año pasado.

La resolución fue dictada por los jueces Carlos Paulino Pagliere y Damián Pedro Cini, quienes rechazaron el planteo del defensor oficial y ratificaron lo decidido por la jueza de Garantías N°1 de Olavarría, Fabiana San Román, que había convertido la detención en prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el hecho comenzó cuando un chofer de la empresa de remises ECO, recibió un viaje alrededor de las 8:15 de la mañana.

El conductor debía dirigirse hasta calle Pourtalé 3797, en Olavarría. Allí subió un hombre que se ubicó en el asiento trasero del vehículo y le indicó que lo llevara hacia la zona de Manuel Leal y José Luis Torres.

Según relató el remisero, el viaje se desarrolló con normalidad hasta llegar a ese sector de la ciudad. En ese momento, el pasajero lo sorprendió desde atrás.

El damnificado declaró que el agresor lo rodeó por el cuello con un brazo y le apoyó un elemento punzante mientras le exigía el dinero, gritándole: “dame la plata, dame todo”.

Tras amenazarlo, el atacante tomó la billetera con la recaudación —unos 25.000 pesos—, un atado de cigarrillos y el teléfono celular de la empresa de remises.

Luego descendió del vehículo y escapó caminando por calle Manuel Leal, alejándose del lugar del hecho.

La investigación policial permitió establecer que el teléfono sustraído registró posteriormente actividad en un domicilio cercano.

Ese dato motivó un allanamiento en una vivienda ubicada en Manuel Leal 3700, donde finalmente el aparato fue secuestrado y posteriormente reconocido por la víctima.

Durante ese procedimiento, una de las personas presentes manifestó de manera espontánea que el celular había sido comprado a un hombre conocido como “Richi”, sobrenombre que coincide con el utilizado por Basualdo.

En el marco de las diligencias también se realizaron actuaciones en otro domicilio vinculado al imputado, ubicado en Amparo Castro 3600, donde fueron halladas una campera camuflada y una barra metálica con empuñadura, elementos que guardan similitud con la vestimenta y el objeto utilizados durante el robo.

La causa también menciona un tercer domicilio en República del Líbano 1100, lugar donde el imputado solía permanecer según las tareas investigativas.

La defensa había cuestionado la prisión preventiva al sostener que no existían pruebas directas que vincularan a Basualdo con el hecho.

Sin embargo, la Cámara consideró que el análisis conjunto de los elementos reunidos en la investigación permite sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la participación del imputado.

En ese sentido, el juez Pagliere sostuvo que “las constancias analizadas son suficientes como para tener por verificado el extremo en tratamiento”.

El tribunal remarcó además que el cuadro probatorio está conformado por múltiples indicios que deben analizarse en conjunto.

Así, el fallo señala que “la valoración conjunta de los indicios citados, que resultan plurales, unívocos, coherentes y armónicos, abastece los extremos en cuestión”, lo que llevó a rechazar el planteo de la defensa.

Los jueces también analizaron si existían razones que justificaran mantener al acusado detenido mientras continúa la investigación.

Sobre ese punto, la Cámara destacó que la gravedad del delito imputado y la pena prevista por la ley constituyen factores válidos para presumir un riesgo de fuga.

En el fallo se recordó que “la gravedad del delito imputado y la seriedad de la pena con que se conmina la infracción es un parámetro razonable y válido para establecer que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia”.

En este caso, los magistrados valoraron que el delito atribuido —robo agravado por el uso de arma— prevé una pena elevada y que el hecho investigado implicó un episodio de violencia contra la víctima.