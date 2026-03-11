Irá a juicio un docente acusado de un brutal femicidio en Tandil

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul confirmó la elevación a juicio de Juan Pablo Luna, el docente acusado por el femicidio de Andrea Soledad Petilo ocurrido en diciembre de 2024 en la ciudad de Tandil.

La decisión fue adoptada por los jueces Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado y ratificaron la resolución del Juzgado de Garantías N°1 de Tandil, a cargo del juez José Alberto Moragas.

La defensa había solicitado un cambio en la calificación legal del hecho y planteó que el caso debía encuadrarse como homicidio preterintencional o, en su defecto, como homicidio simple. Según su postura, el encuentro entre Luna y la víctima habría sido consensuado y se habría dado en el marco de prácticas sexuales alternativas, por lo que no existiría un contexto de violencia de género.

Sin embargo, los camaristas entendieron que esos planteos no alcanzan para modificar lo resuelto en la instancia anterior. En su voto, el juez Cini recordó que en esta etapa del proceso no se exige certeza plena sobre lo ocurrido, sino un grado de probabilidad razonablemente fundado que permita someter el caso a juicio oral.

En ese sentido, señaló que la etapa intermedia del proceso penal tiene como finalidad evitar que lleguen a juicio causas inviables, pero no reemplazar el debate oral, que es el ámbito donde deben analizarse con mayor profundidad las pruebas, con interrogatorios a testigos y peritos y la inmediación del tribunal.

El magistrado sostuvo que en la investigación existen elementos que sostienen la hipótesis acusatoria, entre ellos las actuaciones policiales, el resultado de la autopsia y la declaración de la perito que explicó la mecánica de la muerte, la cual no coincidiría con la versión brindada por el imputado. También se valoraron testimonios que refieren episodios de violencia del acusado hacia otras mujeres.

Para la Cámara, si bien la defensa planteó dudas sobre la calificación legal del hecho, esas cuestiones deben discutirse durante el juicio oral, donde podrá profundizarse el análisis de la prueba e incorporarse nuevos elementos.

Con esos fundamentos, el tribunal resolvió rechazar la apelación presentada por la defensa y confirmar la elevación a juicio del acusado por el delito de homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género —femicidio— previsto en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal, con la alternativa de homicidio simple.

El principal sospechoso del femicidio de Andrea Soledad Petilo, Juan Pablo Luna, es un exdocente con un historial de conductas abusivas y de violencia, que pasó de ser acusado de acoso sexual a varias alumnas menores de edad a convertirse en el principal sospechoso de su muerte.

La muerte de Andrea no es un hecho aislado, sino el trágico desenlace de un patrón de violencia que se ha repetido en numerosas ocasiones. El caso de Luna revela la urgencia de abordar la problemática de género de manera integral y contundente, tanto en el ámbito educativo como en la sociedad en general.

En el año 2023, este individuo fue cesanteado de su puesto como docente de la Escuela Técnica 2 tras ser denunciado por familiares de una alumna de 15 años, a quien habría ofrecido favores sexuales a cambio de buenas calificaciones.

A pesar de esta grave acusación y de los antecedentes que pesaban sobre él, Luna continuó ejerciendo su influencia sobre jóvenes estudiantes. Este hecho pone de manifiesto las fallas sistémicas que permitieron que un abusador y violento siguiera haciendo de las suyas.

En la madrugada de aquel domingo, el cuerpo sin vida de Andrea Soledad Petilo fue encontrado en un departamento de los monoblocks ubicados en la intersección de Avenida Perón y Juramento. Inicialmente, Luna había asegurado a la policía que había encontrado a la mujer sin signos vitales producto de una presunta sobredosis. Sin embargo, la autopsia determinó que Petilo falleció por asfixia mecánica y que presentaba lesiones en manos y tórax.