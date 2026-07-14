Un hombre fue aprehendido tras violar una restricción de acercamiento

Efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría procedieron a la aprehensión de un hombre de 48 años que se encontraba en el interior del domicilio de su progenitora, violando una prohibición de acercamiento vigente.

El hecho se produjo el pasado sábado 11 de julio en una vivienda ubicada en la calle Sargento Cabral al 2500, luego de que el personal policial acudiera al lugar a raíz de un llamado de alerta al número de emergencias 911.

La medida restrictiva que pesaba sobre el hombre había sido dispuesta en el marco de un expediente en trámite ante el Juzgado de Familia N° 2 de la sede local, en autos caratulados como «Protección Contra la Violencia Familiar».

El aprehendido fue trasladado y alojado en la sede de la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, bajo la carátula de «Desobediencia».