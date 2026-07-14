Un hombre de 30 años fue aprehendido tras ser interceptado con una moto robada

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría procedió a la aprehensión de un hombre de 30 años en la intersección de las calles Alvaro Barros y Juan Montesano, en el marco de una investigación iniciada por el hurto de un motovehículo.

El procedimiento se originó luego de una denuncia radicada en la Comisaría Primera por la sustracción de una motocicleta Gilera SMX de 200 centímetros cúbicos, la cual no poseía el dominio colocado. Con los datos aportados, los efectivos policiales iniciaron la búsqueda del rodado y lograron interceptar al sospechoso en la mencionada esquina.

Al momento de la interceptación, el hombre amenazó de muerte al personal policial actuante. Asimismo, los uniformados constataron que la motocicleta recuperada presentaba diversos daños en su estructura.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la sede de la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, a cargo de la doctora Viceconte. La causa fue caratulada como «hurto de vehículo dejado en la vía pública» y «daño y amenazas agravadas».