Dos jóvenes de 21 años fueron aprehendidos con un arma de fuego y cocaína tras el control de un remís

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría aprehendió este martes a una mujer y a un varón, ambos de 21 años, en la intersección de la avenida Alberdi y la calle Roque Sáenz Peña, durante un procedimiento de interceptación vehicular de un remís.

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos policiales detuvieron la marcha del automóvil para identificar al conductor y a los pasajeros. En ese momento, la mujer que viajaba en el vehículo arrojó en el interior del habitáculo un arma de fuego. Al ser recogida por la policía, se constató que se trataba de un revólver calibre 38 sin numeración visible, el cual contenía cuatro municiones en su interior.

Posteriormente, al realizarle una requisa superficial al joven de 21 años, se le secuestró un envoltorio de nailon con una sustancia similar a la cocaína y dos teléfonos celulares.

El automóvil utilizado como remís fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado de Faltas local, a cargo del Dr. Blanco, por infracción a la Ley de Tránsito 24.449, al carecer de la documentación habilitante y contar con prohibición de circular.

Respecto a la situación procesal de los implicados, la mujer quedó alojada en la sede de la Comisaría Segunda por infracción al artículo 189 bis del Código Penal (portación ilegal de arma de fuego), bajo la intervención de la UFI N° 7 a cargo del Dr. Urlezaga. En tanto, el varón fue notificado del artículo 60 del Código Procesal Penal por infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes), con intervención de la UFI N° 19 a cargo del Dr. Mañero, y recuperó la libertad.