Video / Así fue el enfrentamiento a tiros entre un delincuente y la policía

El sábado, Jonatan Emmanuel Illesca fue herido y detenido tras enfrentarse a tiros con policías en Olavarría. Ahora se conocieron imágenes de la persecución que precedió al enfrentamiento.

El registro muestra al sospechoso corriendo por la vía pública y a dos patrulleros siguiéndolo a toda velocidad. La secuencia continúa hasta la esquina donde finalmente se produjo el procedimiento.

El video ya está en manos de las autoridades judiciales y será analizado como parte de la investigación.

Illesca continúa detenido. Altas fuentes policiales consultadas por En Línea Noticias desmintieron las versiones que indicaban que había sido liberado y explicaron que, si bien se dispuso su libertad en la causa por el enfrentamiento, tenía vigente un pedido de detención en otra investigación.

Además, es investigado por su presunta vinculación con al menos otros cuatro robos cometidos con armas de fuego en distintos puntos de Olavarría.