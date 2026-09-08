Evacuaron el Colegio San Antonio por un fallo eléctrico en la vía pública

Una dotación de bomberos del Cuartel Central de Olavarría, la unidad 32, concurrió en la noche de este lunes al colegio San Antonio tras registrarse una falla en el servicio eléctrico sobre la calle Ayacucho, frente al acceso principal de la institución.

El hecho ocurrió mientras se dictaban clases en el turno nocturno. A raíz de una falla en la conexión externa, se produjo una descarga eléctrica acompañada de chispazos y fuego en la vía pública. Ante esta situación, las autoridades del establecimiento decidieron desalojar el edificio de manera preventiva y convocar a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de Bomberos Voluntarios y una cuadrilla de Coopelectric.

La evacuación del personal docente y los estudiantes se desarrolló con normalidad. Tras el desalojo, los operarios de la cooperativa eléctrica procedieron a realizar las tareas correspondientes para subsanar el inconveniente y restablecer el suministro. No se registraron víctimas ni daños materiales dentro de la institución.