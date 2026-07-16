Violencia familiar, el principal motivo de ingreso de causas al Juzgado de Familia N° 2 en junio

De acuerdo con los datos difundidos a través de las redes sociales oficiales del Juzgado, durante el mes ingresaron 168 expedientes, mientras que se resolvieron 180 causas, lo que refleja un volumen de resoluciones superior al de los nuevos ingresos.

Entre los casos incorporados durante junio se registraron 84 denuncias por violencia familiar, 22 solicitudes de internación, 2 procesos de cobro de honorarios y 60 causas correspondientes a otras materias, entre las que se incluyen procesos de alimentos, cuidado personal y otros trámites propios del fuero de Familia.

En cuanto a la actividad resolutiva, el informe indica que se dictaron 60 sentencias judiciales, se emitieron 17 declaraciones de incompetencia, se homologaron 5 acuerdos y 58 expedientes finalizaron mediante otras formas de terminación previstas por la legislación procesal.

De manera permanente, el Juzgado de Familia N° 2 utiliza sus canales institucionales para difundir indicadores de gestión con el objetivo de brindar información sobre el funcionamiento del organismo y la actividad judicial desarrollada.