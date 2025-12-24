Voraz incendio en el depósito de supermercados Tres Estrellas en la ZALO

Video y Fotos al 100

enlineanoticias.com.ar

Un impactante incendio se desató en lamañana de este miercoles en el depósito de la firma Tres Estrellas, ubicado en Pellegrini al 5700. El siniestro comenzó en un sector de almacenamiento externo donde se encontraban acopiados más de 200 pallets, pero la magnitud de las llamas, que superaron los 20 metros de altura, terminó afectando la estructura de la nave principal del predio.

Para combatir el fuego, fue necesaria la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios. En primera instancia arribó la unidad 11, seguida por los refuerzos de las unidades 20 y 26, quienes trabajaron intensamente para circunscribir las llamas y evitar que el daño en la construcción fuera total.

En el lugar también se hizo presente personal policial del Comando de Patrullas Olavarría (CPO), quienes procedieron a interrumpir el tránsito en la zona para facilitar el despliegue de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en los alrededores.

Según se informó de manera preliminar, no hubo que lamentar personas heridas. Los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento y remoción de materiales para asegurar el perímetro. En Proceso

(En Línea Noticias)