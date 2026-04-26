Bloquearon 251 sitios de apuestas ilegales y refuerzan acciones contra el juego clandestino

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) bloqueó 251 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización en todo el país, en una medida que busca reforzar el combate contra el juego clandestino y los riesgos asociados, especialmente entre menores de edad.

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC), del Departamento Judicial de San Isidro, tras una presentación realizada por Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

Según se informó, los sitios detectados conformaban una red de juego clandestino que operaba sin garantías para los usuarios, sin controles estatales y, en muchos casos, sin asegurar el pago de premios. De acuerdo con la pesquisa judicial, varias de estas plataformas simulaban condiciones de azar legales, aunque funcionaban fuera de toda regulación.

Uno de los puntos advertidos en la investigación fue la falta de mecanismos de verificación de identidad y edad, lo que facilitaba el acceso de menores. Además, se señaló que algunos adolescentes eran captados como “cajeros” dentro de estas estructuras ilegales.

El fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la UFEIC, remarcó la necesidad de profundizar el trabajo articulado entre organismos públicos y privados para enfrentar estas prácticas y alertó por el impacto de la ludopatía infantil.

Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, Gonzalo Atanasof, valoró el bloqueo de los sitios y sostuvo que es clave fortalecer tanto las acciones de control como las campañas de concientización.

“El juego ilegal no solo evade controles y recursos para el Estado, sino que además pone en riesgo a los jugadores, especialmente a los más jóvenes”, señaló Atanasof al destacar el avance de la medida.