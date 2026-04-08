Abren la inscripción a los vouchers educativos 2026: quiénes pueden acceder y hasta cuándo anotarse

El Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción al programa de asistencia “Vouchers Educativos” para el ciclo 2026. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril, según lo establecido en el Boletín Oficial.

El programa está dirigido a familias con hijos en escuelas privadas con subsidio estatal y apunta a cubrir parte del valor de las cuotas.

Podrán acceder quienes tengan ingresos familiares que no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles, que en abril equivalen a $2.504.600, y cuenten con hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones con al menos un 75% de aporte estatal.

Entre los requisitos, se establece que el adulto responsable debe ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años y contar con responsabilidad parental, tutela o guarda del menor.

El beneficio consiste en una asistencia económica temporal destinada exclusivamente al pago de cuotas escolares. Es compatible con otras prestaciones y se abonará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, hasta diciembre de 2026.

La Secretaría de Educación será la encargada de evaluar las solicitudes, verificar la situación socioeconómica y controlar la regularidad académica de los estudiantes.

La inscripción se realiza de manera digital, mediante una declaración jurada en la que se deben completar los datos del grupo familiar. Luego, el Estado cruza la información con las instituciones educativas para validar la condición de alumno regular y el cumplimiento en el pago de cuotas.

El reglamento también establece que el beneficio puede darse de baja en caso de pérdida de la regularidad escolar, renuncia voluntaria, fallecimiento del estudiante o atraso en tres cuotas.

El programa fue creado en 2024 y, en esta nueva edición, mantiene los mismos requisitos y condiciones, con una actualización administrativa en su implementación.