Auditoria Municipal: La Jefa de Gabinete aseguró que «no había control» sobre los servicios concesionados que prestaban Malvinas y Coopelectric

La jefa del Gabinete del Gobierno Municipal, Mercedes Landívar Valerio, habló en la mañana de este jueves sobre la Auditoria presentada en la tarde del último día del año 2024.

En Línea Noticias ha ido presentando distintos recortes de lo informado por el Municipio en la Auditoria y en la misma se desprenden varias deficiencias detectadas por la administración Wesner respecto de la gestión anterior encabezada por el exintendente Ezequiel Galli.

Mercedes Landivar Valerio habló con Claudia Bilbao (Radio M) y dejó, en un principio, aclarado: «nosotros asumimos el compromiso de antes de fin de año presentar este trabajo, no quiere decir que sea una auditoria que se haya cerrado definitivamente o terminado.»

La Jefa de Gabinete, en más de una oportunidad, habló de que la Auditoria arrojó «irregularidades o falta de cumplimiento de normativas o tener por escrito los procedimientos administrativos.»

Al adentrarse al contenido del informe de la auditoria, Mercedes Landivar Valerio habló sobre lo que se encontró en materia de salud pública y lo que quedó planteado en la Auditoria. «Primero un déficit en la infraestructura total, en cada uno de los CAPS y en cada uno de nuestros hospitales. Por eso es que nosotros planteamos un Plan de Infraestructura y lo estamos cumpliendo en etapa. El déficit es estructural, realmente. En muchos sectores estamos hablando de un déficit de infraestructura de más de ocho años, de haber mirado para un costado y no prestar atención de lo que estaba sucediendo en cosas básicas: en las paredes, en el piso, en las instalaciones eléctricas con el riesgo que eso significa para un trabajador», resumió la funcionaria del gobierno municipal.

Reiteró – dentro del plano de la salud – que será necesario llevar adelante una inversión de más de dos millones de dólares en materia de aparatología médica.

En este tramo de la entrevista, Mercedes Landivar Valerio habló de una compra de una torre de videoendoscopia comprada por la gestión de Ezequiel Galli a la Droguería IB que nunca fue entregada al Municipio. La inversión fue superior a las 11 millones de pesos. Se trata de un proceso que se inició en el año 2022 e incluso para la compra del aparato intervino el Rotary San Vicente, que aportó algo más de 700 mil pesos.

La Torre nunca fue entregada y, al reiniciarse las gestiones, se cree que podría llegar a Olavarría en la segunda quincena del mes de enero.

Al respecto, la doctora Mercedes Landivar Valerio señaló: «no llegó nunca y tampoco fue reclamada. Recién en 2023, se hizo el primer reclamo después de más un año de haber adquirido esto. Después nosotros, ni bien asumimos como gestión, comenzamos la parte más de instancia legal. Ahí te muestra un poco la falta de seguimiento de control y seguimiento a los procesos. Se había adquirido la Torre y no se le había hecho el seguimiento correspondiente para saber si un aparato de tanta importancia había ingresado o no a nuestro hospital» dijo la funcionaria.

Landivar Valerio insistió en destacar que durante la gestión de Ezequiel Galli se vio atravesada por la «falta de control y la falta de articulación. Cada una de las decisiones que se toma a nivel de gestión municipal no se toma de manera aislada, siempre de una u otra manera articulas con otras áreas. Había una falta total de escribir los procedimientos administrativos.»

Landivar Valerio sostuvo, «el estilo de gestión tiene que ser el que beneficia a la comunidad, y la falta de procedimientos administrativos, la falta de control y la falta de cumplimiento de la normativa, a los únicos que perjudica es a los vecinos y vecinas de Olavarría. Primero porque hay una falta total del cuidado del patrimonio municipal y después porque también impacta en la pérdida de la recaudación.»

Al analizar los motivos sobre está «falta de control» de parte de la administración del exintendente Ezequiel Galli, la Jefa de Gabinete sostuvo: «creo que tiene que ver con lo que sucedía, en algunos casos inoperancia y en algunos casos convenía no saber.»

Mercedes Landivar Valerio dijo que por todo lo encontrado hay cuatro denuncias en la Justicia y sumarios administrativos internos.

La Jefa de Gabinete habló de los servicios públicos concesionados y lo que resultó de la auditoria respecto de lo que sucedió durante la administración de Ezequiel Galli. Los contratos más importantes en este punto eran los de Malvinas, respecto a residuos y Coopelectric, vinculado al alumbrado público y obras sanitarias.

«Pasaba algo bastante llamativo, no había un control de esos servicios sino que la empresa Malvinas y Coopelectric prestaban los servicios acorde a sus decisiones, pero después no había un control exhaustivo sobre si realmente ese servicio que se decía que se estaba prestando era tal, si había irregularidades, si los montos que se establecían que el Municipio debía pagar eran los correctos o no, no se evaluaban las estructuras de costos, no se hacían las reuniones de trabajo necesarias para poder evaluar si el servicio era eficiente o no era eficiente. No se realizaban las ordenes de servicio, las ordenes de servicio son los llamados de atención que el Municipio puede realizar a las empresas que concesiona o terciariza a los fines de que se corrijan esas irregularidades, no se acostumbra a realizar esas ordenes de servicio. En el caso de la Cooperativa, las priorizaciones las fijaban ellos, no el municipio. De acuerdo con la demanda de los vecinos iban acomodando la luminaria sin embargo no había una mirada de donde priorizar, según cuestiones de seguridad, por ejemplo. Lo mismo con Malvinas, pero tenían que ver con pedidos, pero no tenían que ver con las irregularidades», dijo Mercedes Landivar Valerio.

En el desarrollo de la entrevista radial, la Jefa de Gabinete Municipal puntualizó distintos aspectos de la auditoria y, en términos generales, dijo que durante la gestión de Ezequiel Galli se perdieron «miles y miles de millones» de pesos que se podrían haber invertido en beneficio de la comunidad de Olavarría.