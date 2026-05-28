César Valicenti un encuentro sobre aprendizaje y cuidado digital en la educación de la Provincia

El Consejero General de Educación, César Valicenti tomó parte este miércoles de un encuentro sobre aprendizaje y cuidado digital.

El encuentro fue encabezado por el senador provincial Emmanuel Santalla encabezó junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Del mismo tomaron parte especialistas en salud mental, tecnología y comunidad educativa.

El espacio estuvo enfocado en el debate sobre el impacto de la tecnología en las aulas y las políticas públicas necesarias para abordar las problemáticas actuales de la era digital.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del senador provincial Emmanuel Santalla, impulsor de la Ley de Prohibición de Uso de Celulares en Escuelas Primarias y del proyecto de Educación Digital Integral, quien enfatizó la urgencia de establecer límites claros en el ámbito escolar y redefinir el concepto de conectividad: “Hoy la brecha digital está orientada a las herramientas de uso, a las posibilidades de poner límites y al acompañamiento que se hace con los chicos. Ahí está la brecha hoy, no tanto en el acceso al dispositivo, sino con qué herramientas contás para que nuestros chicos puedan autorregularse”, señaló el legislador.

Asimismo, Santalla se refirió a la compleja realidad que atraviesan los trabajadores de la educación en el día a día escolar: “Imagínense que un docente está compitiendo por la atención de un chico que ha desarrollado un tipo de concentración en base a una pantalla. Por eso creemos que tiene que haber una normativa que lo regule, en términos generales para todos, y sacarle ese peso al docente”.

Para finalizar, el senador concluyó que “sacar el celular del aula es tratar de volver a recuperar la atención de los chicos para poder aprender; lo que se requiere para poder aprender en cualquier proceso pedagógico”.

A su turno, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, aportó la mirada institucional del gobierno provincial, analizando los desafíos actuales del sistema educativo para equilibrar la incorporación de herramientas tecnológicas con la salud digital, la concentración y el cuidado de las y los estudiantes bonaerenses.

Posteriormente a la apertura, la actividad se estructuró en dos bloques consecutivos de debate y exposición. El primero de ellos se enfocó en el análisis de datos, tecnología y experiencias áulicas, contando con las disertaciones del Lic. Manuel Urdapilleta, sociólogo especializado en Big Data, junto al Dr. Santiago Albarracín y la Mg. Bárbara Torti, Director y Subdirectora de la Dirección de Tecnología Educativa de la DGCyE, espacio que incluyó además la presentación del relato de la experiencia de una escuela primaria sobre los usos reales de pantallas y celulares.

A continuación, el otro bloque abordó la perspectiva clínica y comunitaria de la mano del Lic. Damián Supply, psicólogo clínico y terapeuta infanto-juvenil, y la Lic. Eliana Vázquez, Directora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la DGCyE.

Con una mirada multidisciplinaria que abarcó desde lo legislativo hasta la salud mental y la vivencia en las aulas, la jornada concluyó consolidando un diagnóstico común sobre la importancia de promover un uso responsable y regulado de las tecnologías en el territorio bonaerense.