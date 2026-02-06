Convocan a una movilización antifascista y antirracista en el paseo Jesús Mendía

Personas autoconvocadas de Olavarría realizarán una movilización este sábado 7 de febrero en el centro de la ciudad. La actividad replica las consignas de la segunda marcha antifascista y antirracista que se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria es a las 19 horas en el paseo Jesús Mendía. Según informaron los organizadores, la acción busca expresar el repudio al avance de políticas fascistas y al sistema capitalista-patriarcal.

La movilización se presenta como una iniciativa de personas particulares, sin presencia de banderas partidarias ni organizaciones intermediarias. El encuentro tiene como objetivo organizar acciones frente a la situación social actual bajo la consigna de que ninguna vida es descartable.