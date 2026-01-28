Eduardo Rodríguez con Axel Kicillof

Fue durante una recorrida por la obra del cuarto carril en la autopista Buenos Aires–La Plata

El olavarriense Eduardo Rodríguez, se encontró con el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante una recorrida por la obra del cuarto carril que AUBASA construye en la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Según expresó Rodríguez, los trabajos se realizan en horario nocturno con el objetivo de “entorpecer lo menos posible a los usuarios”.

En ese marco, indicó que Kicillof pasó a observar el avance de obra junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga.

En su declaración, Rodríguez sostuvo que, “a pesar de las restricciones económicas y de las políticas negativas del Gobierno Nacional”, la provincia de Buenos Aires “sigue invirtiendo en rutas y obras públicas que benefician a vecinos” y que “movilizan la economía dando trabajo a empresas y trabajadores”.

Finalmente, afirmó: “Siempre la inversión pública para el desarrollo es el camino”.

Eduardo Rodríguez desde hace tiempo se viene desempeñando como Subgerente en el área de Relaciones Institucionales de AUBASA.