Wesner y el STMO acordaron un aumento salarial del 9,59% para el primer trimestre

El Municipio de Olavarría informó que, en el marco de la primera mesa paritaria de 2026, se alcanzó un acuerdo salarial para el primer trimestre del año, tras el proceso de diálogo y negociación con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO).

Según se detalló, la propuesta consensuada incluye dos aumentos en simultáneo. Por un lado, se aplicará un 6,12% durante los meses de enero, febrero y marzo. En paralelo, se otorgará un 6,78% en concepto de readecuación salarial correspondiente a 2025, que se pagará entre enero y junio.

Con esta combinación, el incremento del primer trimestre se traduce en un 9,59%, mientras que en junio el acumulado alcanzará el 13,24%, independientemente de lo que las partes definan cuando vuelvan a reunirse en abril.

Desde el Municipio señalaron que el acuerdo se da en un contexto económico complejo y destacaron el objetivo de mejorar los ingresos de las y los trabajadores municipales.